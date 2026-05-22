Hatay'da selde kaybolan 2 kişi aranıyor! Köpeğin akıntıya kapıldığı anlar kamerada | Video
22 Mayıs 2026 | 16:23
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün meydana gelen selde çiftlikte bulunan bir köpeğin akıntıya kapıldıktan sonra yüksek bir yere çıktığı anlar ile çiftlik sahiplerinin büyükbaş hayvanlarını sel sularından kurtardığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selden etkilenen tarım arazileri ile ahırlarda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması yaptı. Belediye ekipleri de selin izlerini silmek için temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Büyükçekmece'de iş yeri kurşunlayanlar yakalandı | Video 22.05.2026 | 14:10
02:09
00:35
Başakşehir'de TIR faciası: Araçlar altında kaldı! | Video 22.05.2026 | 12:00
02:18
Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı 22.05.2026 | 11:14
00:53
Hande Çinkitaş cinayetinde gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi 22.05.2026 | 11:08
03:04
Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video 22.05.2026 | 10:56
00:06
Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteriye ağır ceza! | Video 22.05.2026 | 10:31
00:32
Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 22.05.2026 | 10:25
01:46
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 09:28
01:37
Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22.05.2026 | 08:44
00:35
00:44
Tomarza'da taşkın suları ana yolu aştı 21.05.2026 | 23:47
00:46
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 21.05.2026 | 22:21
01:51
Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 21.05.2026 | 19:10
01:04
İtfaiye aracı zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 21.05.2026 | 15:22
00:10
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.05.2026 | 14:13
01:30
01:09
Su borusuna düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından böyle kurtarıldı | Video 21.05.2026 | 13:41
03:04
03:06
12 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli adliyede | Video 21.05.2026 | 11:50