Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video

Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

21 Mayıs 2026 | 14:15

Aydın’da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, şüphelilerin hesaplarında 901 milyonluk para hareketi tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına" yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 237 bin 242 işlemde toplam 901 milyon 387 bin 738 TL banka para hareketi tespit edilirken 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen, çok sayıda dijital materyal, banka kartı altın ve nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
