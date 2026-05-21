Sinir krizi geçiren adam evin camlarını kırıp eşyaları sokağa attı! O anlar kamerada | Video

21 Mayıs 2026 | 11:50

Kağıthane'de Servet G. (26) iddiaya göre annesi Susan G.’nin (45) kendisini evde yalnız bırakıp gitmesine öfkelendi. Sinir krizi geçiren adam evin camlarını kırarak eşyaları da balkondan sokağa attı. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, polis ekiplerine kapıyı açmayan Servet G., kardeşi tarafından ikna edildi. Kendisine zarar vererek yaralanan Servet G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Susan G.'nin evde yalnız bırakıp gittiği Servet G., bir süre sonra sinir krizi geçirerek evdeki eşyalara zarar verdi. Evin camlarını kıran Servet G., balkon camından çeşitli eşyaları sokağa attı. Mahallede yaşanan panik üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMLARI KIRIP EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Polis ekipleri kapının açılmaması üzerine Servet G.'nin kardeşini olay yerine çağırdı. Servet G., kardeşinin konuşmasının ardından ikna edilerek ekiplere kapıyı açtı. Polis tarafından kontrol altına alınan Servet G., ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARDEŞİ İKNA ETTİ

Servet G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atılan eşyalar ise Servet G.'nin ailesi tarafından sokaktan toplandı. Olayla ilgili şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

