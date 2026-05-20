Video Yaşam Yaralı sürücü ambulansı beklerken sigara yaktı: O anları kayda alan vatandaş hayretini gizleyemedi | Video
20 Mayıs 2026 | 16:43

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansı yerde beklerken sigara yaktı. O anları kaydeden vatandaş hayretini gizleyemedi.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi ile Çeken Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeken Caddesi'nden gelen kamyonetli sürücü ile Erbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücü çarpıştı.

Yaşanan kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Durumu görenler yaşanan kazayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulansın gelmesi beklenirken, yaralı motosiklet sürücüsüne sigara yakması için çakmak verildi.

Olayı kaydeden vatandaş, "Bu nedir? Yerde yatarken sigara yaktı" ifadelerini kullandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
