Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo

18 Mayıs 2026 | 10:44

İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Kıvanç G. yönetimindeki 34 GPP 245 plakalı otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CAH 206 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan Muhammed Ö.'nün sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluştuğu, Ferhat B.'nin vücudunda kırıklar bulunduğu, Yiğit D.'nin ise kafa ve sırt ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada Arif Kıvanç G.'nin iki bacağında kırık bulunduğu, Mert D.'nin ise ellerinde kırık olduğu ve her 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tuğba Ö.'nün kafa bölgesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Türkalp E.'nin ise bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Nilsu P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferhat B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

