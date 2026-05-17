Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video

17 Mayıs 2026 | 16:38

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu ağır yaralanarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek şehitler için Başsağlığı mesajı yayınladı.