Araçları kül olan iş adamının Bebek’teki işyerine ateş açılma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

17 Mayıs 2026 | 11:39

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan lüks galerisinin önündeki milyonlarca liralık araçları kundaklanan iş adamı Selçuk K.’nın kabusu devam ediyor. Milyonluk araçları kundaklanan, evine ateş açılan adamın kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı. Son olarak Bebek’teki işletmesine de içeride müşteriler varken silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri o son saldırıyı yapanları da yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.