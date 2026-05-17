Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış | Video

17 Mayıs 2026 | 10:49

Bursa’da patronu Mustafa Ekşi'yi (41) boğazını keserek öldürüp, çek, senet ve altınlarını alan muhasebeci Halil Kağan Oğuz (32), ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Yağma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekşi’nin, Oğuz’u, olaydan 10 ay önce yanına gelip, oğlunun bir yerde çalışmadığını belirterek, iş vermesini istediği babası İ.O.’nun ricasıyla işe aldığı, cinayetten 6 ay önce de hem kendisi hem de katili için özel sağlık sigortası yaptırdığı belirtildi.