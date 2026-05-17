Hatay'da otomobilin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 17 Mayıs 2026 | 07:54 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Adnan Göçer Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazanın etkisiyle duvar yıkılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.