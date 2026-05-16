Okul müdürü Heimlich manevrasıyla 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı: O anlar kamerada | Video
16 Mayıs 2026 | 12:15
Beylikdüzü'nde boğazına simit parçası kaçan 5 yaşındaki çocuk, okul müdürünün Heimlich Manevrası müdahalesi sayesinde kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"DAHA ÖNCE İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDIĞIM İÇİN HEİMLİCH MANEVRASI YAPARAK KARDEŞİMİZİN BOĞAZINDA KALAN SİMİDİN ÇIKMASINA VESİLE OLDUM"
Durumu fark ederek hızla müdahale eden okul müdürü Abuzer Badem o anlarla ilgili olarak, "Sınıflar arası yaptığımız futbol müsabakasının final karşılaşmasında, öğrenci abisini izlemeye gelen bir kardeşimizin boğazında simit parçası kalmıştı. Tribünde bir hareketlilik görünce ben de müdahale etmek için hareket ettim. Daha önce de ilk yardımı eğitimi almış olduğum için Heimlich manevrası yaparak kardeşimizin boğazında kalan simidin çıkmasına vesile olmuş oldum. 5 yaşındaydı çocuk. Abisini izlemeye gelen bir minik kardeşimizdi" dedi.
