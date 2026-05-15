Tekirdağ'da feci kaza kamerada: İki tırın arasında kalan araçtan sağ olarak çıktı | Video
15 Mayıs 2026 | 17:02
Tekirdağ'da iki tırın arasında kalan aracın hurdaya döndüğü kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İki tırın arasında kalması sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.K., itfaiye kaza kırım ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Yaralanan araç sürücüsü E.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazayla ilgili konuşan tır şoförü C.T.Y., "Hızım 50 civarında 50'nin altındaydı. Frene bastım ama frenler tutmadı, duramadım" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
03:42
01:03
Dolmabahçe'de kadın polise araç çarptı: Durumu ağır... | Video 15.05.2026 | 15:19
00:57
04:54
00:38
Çan’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 15.05.2026 | 14:41
00:56
Şanlıurfa’daki narkotik operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı | Video 15.05.2026 | 13:41
00:34
02:16
01:17
Erzincan’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 15.05.2026 | 11:44
07:25
00:59
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı | Video 15.05.2026 | 10:51
00:50
03:02
Eskişehir'de, yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede | Video 15.05.2026 | 09:44
03:26
Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı | Video 15.05.2026 | 08:53
00:51
03:32
04:43
Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı | Video 15.05.2026 | 08:22
00:34