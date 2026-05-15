Tekirdağ'da feci kaza kamerada: İki tırın arasında kalan araçtan sağ olarak çıktı | Video

15 Mayıs 2026 | 17:02

Tekirdağ'da iki tırın arasında kalan aracın hurdaya döndüğü kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Ergene ilçesi Velimeşe OSB mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden C.T.Y. idaresindeki tır, önünde seyreden E.K. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Daha sonra sürüklenen hafif ticari araç önünde seyreden başka bir tıra çarptı.

İki tırın arasında kalması sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.K., itfaiye kaza kırım ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralanan araç sürücüsü E.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan tır şoförü C.T.Y., "Hızım 50 civarında 50'nin altındaydı. Frene bastım ama frenler tutmadı, duramadım" diye konuştu.
