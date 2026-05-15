Küçükçekmece'de dur ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı | Video

15 Mayıs 2026 | 08:46

Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ekipler, şüphelendiği aracı durdurmak için ateş açtı. Açılan ateşte bir polis memuru yaralandı.