Video Yaşam Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video
Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video

Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video

14 Mayıs 2026 | 09:50

Hatay'da sokakta yürüdüğü esnada köpeklerin saldırısına maruz kalan 7 yaşındaki çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Çocuğun annesi Fatma Kocagül, evladının korku dolu anlar sonrası travma yaşadığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay; 12 Mayıs Salı günü Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül, sokak köpeklerinin aniden kendisine saldırmasıyla kaçarak canını kurtardı. Olay sonrası ailenin yaptığı araştırmalarda saldırı anına ait güvenlik görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; küçük çocuğun sokakta yürüdüğü esnada köpekler tarafından kovalandığı ve panikle ağlayarak kaçtığı görüldü. Evladının köpek saldırısında travma yaşadığını söyleyen Fatma Kocagül, köpeklere karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

"SABAHA KADAR UYUYAMADI, AĞLADI VE OKULA GİTMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Evladına yaşatılan travma sebebiyle oğlunun artık okula gitmek istemediğini dile getiren anne Fatma Kocagül (37), ''Çocuğum çok etkilendi, gerçekten travma yaşadı ve ağlayarak eve geldi. İlk önce bu kadar ciddi olduğunu bilemedik ama kamera kaydını izledikten sonra gerçekten olayın ciddiyetini anladık. Ben sadece bir köpek hav dedi de korktu, ağladı diye düşündüm. O yüzden eve geldi sandım. Yani Allah korumuş, gerçekten kaçabilmiş ve komşumuz müdahale edebilmiş. Müdahale etmeseydi eğer düşebilirdi, ısırabilirdi veyahut koluna bacağını kırabilirdi. Daha tehlikeli şeyler olabilirdi, yani çok üzgünüz. Gerçekten çok kötü bir olay yaşadık, çocuğum da öyle. Sabaha kadar uyuyamadı, ağladı ve okula gitmek istemediğini söyledi. Olayla ilgili yetkililerin bir adım atmasını istiyoruz. Bir koruma altına alsınlar, bir barınağa koysunlar, bir aşılasınlar, bir müdahale olsun, bir adım atılsın. Biz bunu istiyoruz. Bu olay bir tek benim çocuğumun başına gelmedi. Buradaki bütün insanlara, yürüyüş yapanlara, okula gidenlere, ekmek almaya gidenlere ve herkese saldırılar oluyor" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 20 gözaltı | Video 01:30
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 gözaltı | Video 14.05.2026 | 09:40
Hatay’da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 03:20
Hatay'da sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 14.05.2026 | 09:25
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 03:09
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 14.05.2026 | 09:07
Ankara’da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:26
Ankara'da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.05.2026 | 08:35
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 01:22
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 14.05.2026 | 08:26
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 00:43
Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 14.05.2026 | 07:56
Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 00:23
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 14.05.2026 | 07:32
Mersin’de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 00:24
Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 14.05.2026 | 07:32
Eskişehir’de akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:19
Eskişehir'de akrabalar arasında "arazi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.05.2026 | 07:27
Bursa’da ’Dur’ ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı | Video 03:01
Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı | Video 14.05.2026 | 07:27
Zonguldak’taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:59
Zonguldak'taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.05.2026 | 17:35
Mersin’de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 01:10
Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 13.05.2026 | 16:06
İstanbul’da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video 07:18
İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2026 | 15:16
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:09
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 14:41
Sultanahmet’te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 01:04
Sultanahmet'te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 13.05.2026 | 14:06
İstanbul’da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video 01:30
İstanbul'da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video 13.05.2026 | 13:36
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Video 02:03
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Video 13.05.2026 | 12:38
Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:08
Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2026 | 12:11
8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video 03:55
8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video 13.05.2026 | 12:06
Kayseri’de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 02:04
Kayseri'de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 13.05.2026 | 11:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA