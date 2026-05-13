Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

13 Mayıs 2026 | 14:55

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısı Doğan Ş.'nin genç kadını evden alıp 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte parka götürdüğü, ardından da tartışmanın başladığı anlar yer aldı. Öfkeli adamın eşini daha önce de 7 yerinden bıçakladığı öğrenilirken, güvenlik kameraları görüntülerinde ise "Öl, öl" diye bağırdığı anlar yürek burktu. Ayrıca, dava da ertelendi.