Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
13 Mayıs 2026 | 14:55
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısı Doğan Ş.'nin genç kadını evden alıp 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte parka götürdüğü, ardından da tartışmanın başladığı anlar yer aldı. Öfkeli adamın eşini daha önce de 7 yerinden bıçakladığı öğrenilirken, güvenlik kameraları görüntülerinde ise "Öl, öl" diye bağırdığı anlar yürek burktu. Ayrıca, dava da ertelendi.
Kanlar içinde yere yığılan Sevgi Yandık, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı.
Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Sevgi Yandık ve çocuğuyla birlikte parka yürüdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
"ÖL DİYE BAĞIRDI, ARKASINA BAKMADAN GİTTİ
Ayrıca, ortaya çıkan son güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Doğan Ş.'nin olay anında eski eşi Sevgi Yandık'ı bıçaklarken "Öl, öl" diye bağırması yürek burktu. Cinayet soruşturması kapsamında bugün 20'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava ise bir görgü şahidinin gelmemesi üzerine 8 Temmuz'a ertelendi. Acılı aile, adalet için davanın görüleceği günü bekliyor.
