Video Yaşam Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

13 Mayıs 2026 | 14:55

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısı Doğan Ş.'nin genç kadını evden alıp 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte parka götürdüğü, ardından da tartışmanın başladığı anlar yer aldı. Öfkeli adamın eşini daha önce de 7 yerinden bıçakladığı öğrenilirken, güvenlik kameraları görüntülerinde ise "Öl, öl" diye bağırdığı anlar yürek burktu. Ayrıca, dava da ertelendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan trajik olay Türkiye gündemine gelmişti. Olay 27 Ağustos gecesi saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi 32 yaşındaki Doğan Ş. tarafından "konuşmak" bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, Doğan Ş. ile parkta buluştu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Sevgi Yandık, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı.

Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Sevgi Yandık ve çocuğuyla birlikte parka yürüdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

"ÖL DİYE BAĞIRDI, ARKASINA BAKMADAN GİTTİ
Ayrıca, ortaya çıkan son güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Doğan Ş.'nin olay anında eski eşi Sevgi Yandık'ı bıçaklarken "Öl, öl" diye bağırması yürek burktu. Cinayet soruşturması kapsamında bugün 20'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava ise bir görgü şahidinin gelmemesi üzerine 8 Temmuz'a ertelendi. Acılı aile, adalet için davanın görüleceği günü bekliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:09
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 14:41
Sultanahmet’te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 01:04
Sultanahmet'te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 13.05.2026 | 14:06
İstanbul’da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video 01:30
İstanbul'da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video 13.05.2026 | 13:36
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Video 02:03
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde bıçaklı kavga: 7 gözaltı 12 polis yaralandı | Video 13.05.2026 | 12:38
Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:08
Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2026 | 12:11
8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video 03:55
8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video 13.05.2026 | 12:06
Kayseri’de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 02:04
Kayseri'de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan şahsın savunmaları samimi bulunmadı | Video 13.05.2026 | 11:59
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:17
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 11:45
Bayrampaşa’da yasak U dönüşü yapan sürücüyü böyle darp ettiler! | Video 00:36
Bayrampaşa'da yasak U dönüşü yapan sürücüyü böyle darp ettiler! | Video 13.05.2026 | 11:33
Kararsız bisikletli kazayı getirdi: Ne tarafa gideceğini şaşırınca motosikletliyle böyle çarpıştı! | Video 00:13
Kararsız bisikletli kazayı getirdi: Ne tarafa gideceğini şaşırınca motosikletliyle böyle çarpıştı! | Video 13.05.2026 | 11:14
2 milyon TL’lik suçüstü operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
2 milyon TL'lik suçüstü operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 10:36
Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video 00:57
Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video 13.05.2026 | 10:36
Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 01:59
Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 13.05.2026 | 10:33
Çankırı’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:36
Çankırı'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı | Video 13.05.2026 | 09:56
Avcılar’da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 03:40
Avcılar'da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2026 | 09:28
İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı | Video 00:24
İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı | Video 13.05.2026 | 09:26
Samsun’daki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:31
Samsun'daki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 08:49
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 00:56
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 13.05.2026 | 08:30
Ankara’da Sanal Çetelere operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
Ankara'da "Sanal Çetelere" operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.05.2026 | 08:29
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 00:37
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2026 | 08:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA