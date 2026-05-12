İş kadını Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı! | Video

12 Mayıs 2026 | 16:16

İstanbul Eyüpsultan'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu İş İnsanı Derya Üzümcü ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Üzümcü, Fatih’te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğunu uğurlandı.

Olay, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada İş İnsanı Derya Üzümcü'ye Umut Ç., yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Derya Üzümcü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası Derya Üzümcü hastaneye kaldırıldı. Üzümcü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Umut Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden İş İnsanı Derya Üzümcü için önceki gün Fatih'te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
