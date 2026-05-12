Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video

12 Mayıs 2026 | 11:15

Adana'da motosikletle mahallede gezen 3 şüpheli, park halindeki motosikleti kilidini kırıp sürükleyerek çaldı. Şüphelilerin motosikleti kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosikleti çalınan genç, "Bir motorumu çaldılar, diğerine de zarar verdiler" diyerek toplam zararının 80 bin lirayı geçtiğini söyledi.