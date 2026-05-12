Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video

12 Mayıs 2026 | 11:15

Adana'da motosikletle mahallede gezen 3 şüpheli, park halindeki motosikleti kilidini kırıp sürükleyerek çaldı. Şüphelilerin motosikleti kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosikleti çalınan genç, "Bir motorumu çaldılar, diğerine de zarar verdiler" diyerek toplam zararının 80 bin lirayı geçtiğini söyledi.

Olay, 11 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli motosiklet ile gezdikleri sırada Deniz Özdemir (18)'e ait motosikleti görüp çalmaya karar verdi. Motosikletin gidon kilidini kuran şüpheli sürükleyerek kaçırmaya başladı. Şüpheli motosikleti kaçırırken diğer 2 arkadaşı da motosiklet ile onu takip etti. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"TOPLAMDA 80-85 BİN TL MADDİ ZARARIM VAR"
Motosikleti çalınan Deniz Özdemir, "Gece saatlerinde seslere uyandım. Ne olduğunu anlayamadım, sesler gelince aşağı indim. Motorlardan birini kaçırmışlardı, diğer motorumu da çalmak istemişler. Peşlerine takılmaya çalıştık, kendileri başka tarafa biz başka taraf gittik yakalayamadık. İnşallah buraya geri gelirler, bir şekilde ya biz bulacağız ya da polisimiz bulacak. Çalınan motosikletimin güncel değeri 60-70 bin TL civarında, ikinci motosikletime de zarar verdiler. Toplamda 80-85 bin TL maddi zararım var" sözlerine yer verdi.
