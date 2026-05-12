İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı

12 Mayıs 2026 | 09:36

İstanbul merkezli 35 ilde siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine ise erişim engeli kararı alındığı öğrenildi.