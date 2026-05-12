İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video
12 Mayıs 2026 | 09:36
İstanbul merkezli 35 ilde siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine ise erişim engeli kararı alındığı öğrenildi.
Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine de erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan 108 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifadelerinin ilerleyen saatlerde alınacağı öğrenildi.
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
