Malatya'da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 11 Mayıs 2026 | 12:36 Malatya'da H.K., eski eşi Feride Karakaya'yı (35) sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 08.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., sokakta önünü kestiği eski eşi Feride Karakaya'yı yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu. Şüpheli, daha sonra yere yığılan Feride Karakaya'nın yakın mesafeden başına ateş etti. Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Feride Karakaya, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan H.K.'yi suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.