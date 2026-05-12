Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video
12 Mayıs 2026 | 09:54
Tekirdağ’da eşiyle tartışan şahıs, öfkesine hakim olamayarak evini ateşe verdiği öne sürüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili konuşan sokak sakini bir vatandaş, "Evden dumanlar çıkıyordu. Şahıs oturduğu evi yakmış ve daha sonra çatıda gördük. Çatıdan da arka duvarın üstünden atlayarak kaçmış. Biz de daha sonra itfaiye ekiplerini aradık" dedi.
Yangın olayına ilişkin inceleme başlatıldı.
