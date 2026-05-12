Video Yaşam Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video
Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video

Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video

12 Mayıs 2026 | 09:54

Tekirdağ’da eşiyle tartışan şahıs, öfkesine hakim olamayarak evini ateşe verdiği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları tek katlı evde eşiyle tartışan M.M. sinirlerine hakim olamadı. Sinirlerin gerilmesiyle öfkelenen M.M.'nin evi ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan sokak sakini bir vatandaş, "Evden dumanlar çıkıyordu. Şahıs oturduğu evi yakmış ve daha sonra çatıda gördük. Çatıdan da arka duvarın üstünden atlayarak kaçmış. Biz de daha sonra itfaiye ekiplerini aradık" dedi.

Yangın olayına ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 01:16
Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 12.05.2026 | 09:47
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 00:50
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
Kocaeli’de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1’i hayatını kaybetti | Video 01:19
Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video 12.05.2026 | 08:27
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12:56
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12.05.2026 | 07:32
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.05.2026 | 07:31
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 01:43
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 12.05.2026 | 07:29
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 00:43
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 11.05.2026 | 20:47
Çorum’da sağanak yağış etkili oldu 01:01
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu 11.05.2026 | 18:46
Otomobil terzi dükkanına daldı 01:06
Otomobil terzi dükkanına daldı 11.05.2026 | 17:38
Şanlıurfa’da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:21
Şanlıurfa'da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 11.05.2026 | 17:18
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 03:14
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 11.05.2026 | 16:50
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 03:55
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 11.05.2026 | 16:33
Otomobil dönüş yapan TIR’a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:48
Otomobil dönüş yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 15:46
Kardeşini vurup taksi kaçırdı: 80 kilometrelik korkunç yolculuk | Video 01:36
Kardeşini vurup taksi kaçırdı: 80 kilometrelik korkunç yolculuk | Video 11.05.2026 | 14:40
Şişli’de iş yerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı; Fatih’te yakalandı | Video 00:42
Şişli’de iş yerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı; Fatih’te yakalandı | Video 11.05.2026 | 14:31
Bengü sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte o anlar... | Video 01:02
Bengü sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte o anlar... | Video 11.05.2026 | 13:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA