İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video
12 Mayıs 2026 | 14:36
İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü ücret ödeme bahanesiyle oyalayıp boğazından bıçaklayarak gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Taksicinin yaralandığı ve saldırganı kendinden uzaklaştırdığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.
GASP GİRİŞİMİ KAMERADA
Öte yandan yaşanan olay taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
01:41
İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 12.05.2026 | 14:04
00:44
Eskişehir'de hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 14:02
00:11
01:25
01:02
Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı! | Video 12.05.2026 | 12:13
00:18
Plakasız motosikletle tehlikeli şov: 3 kişi trafikte tehlike saçtı! | Video 12.05.2026 | 12:00
00:26
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video 12.05.2026 | 11:35
02:40
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 12.05.2026 | 11:13
01:50
00:33
01:16
00:50
00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
01:19
02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
00:43
12:56