Video Yaşam İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video
İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video

İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video

12 Mayıs 2026 | 14:36

İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü ücret ödeme bahanesiyle oyalayıp boğazından bıçaklayarak gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Taksicinin yaralandığı ve saldırganı kendinden uzaklaştırdığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün saat 21.15 sıralarında Uzundere otobanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye müşteri olarak binen bir erkek şüpheli, ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşan yaralı sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GASP GİRİŞİMİ KAMERADA
Öte yandan yaşanan olay taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 01:45
Gaziantep'te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 12.05.2026 | 14:06
İzmir’de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 01:41
İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 12.05.2026 | 14:04
Eskişehir’de hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Eskişehir'de hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 14:02
Çağla Şıkel fit kalmanın bedelini böyle ödedi: Bir taneyi bitmesin diye 1 saatte yedi! | Video 00:11
Çağla Şıkel fit kalmanın bedelini böyle ödedi: Bir taneyi bitmesin diye 1 saatte yedi! | Video 12.05.2026 | 13:47
Polisten kaçan 13 yaşındaki sürücünün annesine 40 bin lira ceza kesildi | Video 01:25
Polisten kaçan 13 yaşındaki sürücünün annesine 40 bin lira ceza kesildi | Video 12.05.2026 | 12:21
Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı! | Video 01:02
Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı! | Video 12.05.2026 | 12:13
Plakasız motosikletle tehlikeli şov: 3 kişi trafikte tehlike saçtı! | Video 00:18
Plakasız motosikletle tehlikeli şov: 3 kişi trafikte tehlike saçtı! | Video 12.05.2026 | 12:00
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video 12.05.2026 | 11:35
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:40
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 12.05.2026 | 11:13
Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video 01:50
Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video 12.05.2026 | 10:34
Gaziantep merkezli 7 ildeki mal varlığını aklama operasyonunda 6 şahıs tutuklandı | Video 00:33
Gaziantep merkezli 7 ildeki mal varlığını aklama operasyonunda 6 şahıs tutuklandı | Video 12.05.2026 | 10:16
Tekirdağ’da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 01:16
Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 12.05.2026 | 09:47
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 00:50
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
Kocaeli’de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1’i hayatını kaybetti | Video 01:19
Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video 12.05.2026 | 08:27
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12:56
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12.05.2026 | 07:32
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.05.2026 | 07:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA