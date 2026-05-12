Video Yaşam Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video

12 Mayıs 2026 | 11:40

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 22 şüpheli uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Operasyonlar şehir merkezinde bulunan ikametlere yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takip başlattı. Kimlik ve adresleri belirlenen şahıslar bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından 22 şahıs operasyonlarla yakalandı. Ev, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid, 117 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 3 gram amfetamin, 2,19 gram eroin, 1 gram kokain, 18 bin 250 lira nakit para, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı | Video 12.05.2026 | 11:35
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:40
Babasını 8 kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 12.05.2026 | 11:13
Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video 01:50
Çalınan motosikletinin peşine düştü! Hırsızların kaçtığı anlar kamerada | Video 12.05.2026 | 10:34
Gaziantep merkezli 7 ildeki mal varlığını aklama operasyonunda 6 şahıs tutuklandı | Video 00:33
Gaziantep merkezli 7 ildeki mal varlığını aklama operasyonunda 6 şahıs tutuklandı | Video 12.05.2026 | 10:16
Tekirdağ’da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 01:16
Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 12.05.2026 | 09:47
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 00:50
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
Kocaeli’de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1’i hayatını kaybetti | Video 01:19
Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video 12.05.2026 | 08:27
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12:56
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12.05.2026 | 07:32
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.05.2026 | 07:31
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 01:43
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 12.05.2026 | 07:29
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 00:43
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 11.05.2026 | 20:47
Çorum’da sağanak yağış etkili oldu 01:01
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu 11.05.2026 | 18:46
Otomobil terzi dükkanına daldı 01:06
Otomobil terzi dükkanına daldı 11.05.2026 | 17:38
Şanlıurfa’da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:21
Şanlıurfa'da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 11.05.2026 | 17:18
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 03:14
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 11.05.2026 | 16:50
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 03:55
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 11.05.2026 | 16:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA