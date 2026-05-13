Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13 Mayıs 2026 | 11:48 Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi. Torreira ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırının hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

TAKSİDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Yusuf Y.'nin, futbolcusu Lucas Torreira saldırdıktan hemen sonrasındaki arbede anları, görevlinin araya girmesi ve şüphelinin kaçtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.