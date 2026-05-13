Video Yaşam Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

13 Mayıs 2026 | 11:48

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi. Torreira ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırının hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

TAKSİDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Yusuf Y.'nin, futbolcusu Lucas Torreira saldırdıktan hemen sonrasındaki arbede anları, görevlinin araya girmesi ve şüphelinin kaçtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:17
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 11:45
Kararsız bisikletli kazayı getirdi: Ne tarafa gideceğini şaşırınca motosikletliyle böyle çarpıştı! | Video 00:13
Kararsız bisikletli kazayı getirdi: Ne tarafa gideceğini şaşırınca motosikletliyle böyle çarpıştı! | Video 13.05.2026 | 11:14
2 milyon TL’lik suçüstü operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
2 milyon TL'lik suçüstü operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 10:36
Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video 00:57
Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video 13.05.2026 | 10:36
Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 01:59
Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 13.05.2026 | 10:33
Çankırı’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:36
Çankırı'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı | Video 13.05.2026 | 09:56
Avcılar’da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 03:40
Avcılar'da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2026 | 09:28
İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı | Video 00:24
İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı | Video 13.05.2026 | 09:26
Samsun’daki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:31
Samsun'daki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 08:49
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 00:56
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 13.05.2026 | 08:30
Ankara’da Sanal Çetelere operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
Ankara'da "Sanal Çetelere" operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.05.2026 | 08:29
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 00:37
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2026 | 08:28
Elazığ’da makas atarken kaza yapan otomobil kamerada | Video 00:24
Elazığ'da makas atarken kaza yapan otomobil kamerada | Video 13.05.2026 | 07:27
Bursa’da 6 katlı binada yangın paniği | Video 00:58
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği | Video 13.05.2026 | 07:27
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada | Video 02:34
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada | Video 13.05.2026 | 07:27
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı... 02:00
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı... 13.05.2026 | 00:28
Samsun’da sel: 12 kişi hastanelik oldu! 01:44
Samsun'da sel: 12 kişi hastanelik oldu! 13.05.2026 | 00:02
Bursa’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi… 1 kişi yaralandı 01:02
Bursa’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi… 1 kişi yaralandı 12.05.2026 | 18:09
Ankara’da dolu yağışı etkili oldu 01:15
Ankara’da dolu yağışı etkili oldu 12.05.2026 | 17:45
Nevşehir’de tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada | Video 00:20
Nevşehir'de tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada | Video 12.05.2026 | 16:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA