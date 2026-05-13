2 milyon TL'lik suçüstü operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video
13 Mayıs 2026 | 11:34
Antalya'da iskânsız binada ruhsatı bulunmayan işletmenin sahibinden para talep ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda iki ayrı poşet içerisinde 2 milyon TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Kepez ilçesi Altınova bölgesinde faaliyet gösteren bir reklam şirketinin bulunduğu yapının iskânsız ve ruhsatsız olması nedeniyle iş yeri sahibinden haksız maddi menfaat temin edilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin söz konusu durumu belediyeye şikâyet dilekçeleriyle gündeme getirdiği, denetime gelen belediye ekiplerini ise bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirlenen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
2 MİLYON TL İLE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Operasyonda şüpheliler, iki ayrı poşet içerisinde bulunan 2 milyon TL ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen K.Ç., N.S. ve B.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklanırken, aynı dosyada gözaltına alınan F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ve şüphelilerin yakalandığı anlar yer aldı.
