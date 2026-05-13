2 milyon TL'lik suçüstü operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video

13 Mayıs 2026 | 11:34

Antalya'da iskânsız binada ruhsatı bulunmayan işletmenin sahibinden para talep ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda iki ayrı poşet içerisinde 2 milyon TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.