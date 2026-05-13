Video Yaşam Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video
Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video

Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video

13 Mayıs 2026 | 10:59

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kazaya karışan ve alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü ile daha önce ehliyetine el konulan motosikletin sürücüsüne ceza kesildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ekipler tarafından, motosiklet sürücüsüne 200 bin, otomobil sürücüsüne 2. kez alkolden 50 bin TL para cezası uygularken, otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Kaza; Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, Arda Y'nin kullandığı motosiklet ile kavşakta dönüş yapan Hüseyin Ü. E'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak yola düşen motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enes D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Diğer taraftan kazanın ardından Trafik Jandarması tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Ü. E'nin 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Hüseyin Ü. E'ye 2. kez alkollü araç kullanmaktan 50 Bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer taraftan trafik ekipleri, sürücü belgesine plakasız motosiklet kullanmaktan el konulduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne de 200 bin TL para cezası uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video 00:57
Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video 13.05.2026 | 10:36
Avcılar’da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 03:40
Avcılar'da skuterdan düşerek başını beton zemine çarpan belediye işçisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2026 | 09:28
İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı | Video 00:24
İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı | Video 13.05.2026 | 09:26
Samsun’daki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:31
Samsun'daki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.05.2026 | 08:49
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 00:56
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 13.05.2026 | 08:30
Ankara’da Sanal Çetelere operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
Ankara'da "Sanal Çetelere" operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.05.2026 | 08:29
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 00:37
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2026 | 08:28
Elazığ’da makas atarken kaza yapan otomobil kamerada | Video 00:24
Elazığ'da makas atarken kaza yapan otomobil kamerada | Video 13.05.2026 | 07:27
Bursa’da 6 katlı binada yangın paniği | Video 00:58
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği | Video 13.05.2026 | 07:27
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada | Video 02:34
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada | Video 13.05.2026 | 07:27
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı... 02:00
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı... 13.05.2026 | 00:28
Samsun’da sel: 12 kişi hastanelik oldu! 01:44
Samsun'da sel: 12 kişi hastanelik oldu! 13.05.2026 | 00:02
Bursa’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi… 1 kişi yaralandı 01:02
Bursa’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi… 1 kişi yaralandı 12.05.2026 | 18:09
Ankara’da dolu yağışı etkili oldu 01:15
Ankara’da dolu yağışı etkili oldu 12.05.2026 | 17:45
Nevşehir’de tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada | Video 00:20
Nevşehir'de tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada | Video 12.05.2026 | 16:26
Seydikemer merkezli Daltonlar operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 16:20
İş kadını Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 00:24
İş kadını Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 12.05.2026 | 16:09
Kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyle kaçmaya çalıştı, köşeyi dönemeden yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:24
Kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyle kaçmaya çalıştı, köşeyi dönemeden yakalandı! O anlar kamerada | Video 12.05.2026 | 14:17
Gaziantep’te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 01:45
Gaziantep'te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 12.05.2026 | 14:06
İzmir’de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 01:41
İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 12.05.2026 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA