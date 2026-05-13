Motosikletteki iki kişi metrelerce böyle savruldu | Video
13 Mayıs 2026 | 10:59
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza; Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, Arda Y'nin kullandığı motosiklet ile kavşakta dönüş yapan Hüseyin Ü. E'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak yola düşen motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enes D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Diğer taraftan kazanın ardından Trafik Jandarması tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Ü. E'nin 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Hüseyin Ü. E'ye 2. kez alkollü araç kullanmaktan 50 Bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan trafik ekipleri, sürücü belgesine plakasız motosiklet kullanmaktan el konulduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne de 200 bin TL para cezası uygulandı.
