Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video

14 Mayıs 2026 | 08:39

Ankara’da korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen 'Güven Sokağı' operasyonunda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletme önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadelenin süreceğini bildirerek, vatandaşlardan bu kişileri emniyete ihbar etmelerini istedi.

