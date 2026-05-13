Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video

13 Mayıs 2026 | 16:10

Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, ilk olarak fabrikanın kendi söndürme ekipleri müdahale ederken, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alırken, bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi. Çalışmalara Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA araçlarının destek verdiği ifade edildi. Öte yandan fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olası risklere karşı bazı bölümlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Alev alan yağ dolum silolarındaki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

FABRİKA HAKKINDA
Türkiye'nin ham ayçiçek yağı tedarikinde ve üretiminde önemli firmalar arasında yer alan Aves; bitkisel yağ üretimi ve uluslararası ticaretin yanı sıra yem sektörü ham madde tedariki, biyodizel üretimi, depolama hizmetleri, yer fıstığı işleme, liman işletmeciliği ve terminal hizmetleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

