SON DAKİKA: İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla böyle atış talimi yapmış... | Video

16 Nisan 2026 | 16:28

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’nin (16) tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı. Baba Mersinli’nin oğlunu, katliamdan sadece 2 gün önce atış poligonuna götürerek atış talimi yaptırdığı, “Rastgele kullanma hedef alınarak ateş et” diye tavsiye verdiği belirlenmişti. SABAH, Mersinli’nin babasıyla birlikte gittiği poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaştı! Mustafa Sait ÖZKAN/SABAH-ÖZEL