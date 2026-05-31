SON DAKİKA… Denizli’de yolcu otobüsü faciası! 8 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı: Kahreden detay…

31 Mayıs 2026 | 08:55

SON DAKİKA… Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada aralarında 9 aylık Eyüp Miraç'ın da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazanın en küçük kurbanı Eyüp Miraç ise henüz 9 aylıktı... Ekipler hayatını kaybeden sürücü ve yolcuların cansız bedenleri metal yığınına dönen otobüsten çıkartırken ortaya çıkan detay yürek sızlattı.