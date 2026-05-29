Hastaya yumruk attığı iddiasıyla doktora dava! 29 Mayıs 2026 | 10:18 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hastanenin acil servise gelen Mustafa Kuşkonmaz'a (31) yumruk attığı iddiasıyla doktor Furkan V. (33) hakkında 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Şikayetçi Kuşkonmaz'ın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı oluşurken, doktor hakkında toplam 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 27 Ocak'ta Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, amcası Abdurrahman Kuşkonmaz (46) ile birlikte acil servise gitti. Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ı muayene ettikten sonra serum yazdı. Kuşkonmaz, serumun bitmesinin ardından ilaç yazması için tekrar Dr. Furkan V.'nin yanına gittiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile aralarında yaşanan arbedede Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ın yüzüne yumruk attı.