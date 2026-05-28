Kaçan keçi, trafiği birbirine kattı 28 Mayıs 2026 | 13:39 Mersin'in Tarsus ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçedeki Gazipaşa Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, üst geçide çıktı. Sahibinin kovalayarak yakalamaya çalıştığı keçi, trafikteki araçların arasına girerek sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte kısa süreli hareketlilik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da yakalama çalışmalarını meraklı gözlerle takip etti. Keçiyi yakalamak için sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar uzun süre mücadele verdi. Bir süre sonra yakalanan keçi, kesimhaneye götürüldü.