Bayramın ikinci gününde de yollar boş kaldı

28 Mayıs 2026 | 09:23

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı. İBB trafik verilerine göre saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Normal günlerde araç yoğunluğuyla bilinen TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolundaki sakinlik havadan görüntülendi.