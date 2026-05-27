Kesimden kaçan boğa minibüsün camından içeri girmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 27 Mayıs 2026 | 16:33 Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Boğa, minibüsün şoför kapısının açık camından içeri girmeye çalıştı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık hayvanları ile Lalabel Mahallesi'ndeki kurban kesim alanına geldi. Sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık boğa, kesim alanında hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yakınına yaklaşılmasına izin vermeyen boğa, park halindeki minibüsün açık camından içeri girmeye çalıştı. Boğanın başının temas ettiği korna çaldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.