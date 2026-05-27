İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

27 Mayıs 2026 | 09:46

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için şehirden ayrılanlarla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09:30 sıralarında yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.