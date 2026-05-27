Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL’lik uyuşturucu çıktı | Video

27 Mayıs 2026 | 09:09

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tırın içinde yer alan yatağın altındaki bölmeden 12 milyon 600 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalara kapsamında; 24 Mayıs tarihinde İskenderun'da durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada; 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin her bir gramından yaklaşık 100 gram Sentetik Kannobionid (UÇ) maddesi olmak üzere 420 kg Sentetik Kannobionid elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 Milyon 600 Bin TL olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan İ.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
