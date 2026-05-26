Video Yaşam Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video
Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video

Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video

26 Mayıs 2026 | 10:38

Giresun'da kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin plaja devrildiği kazada 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Piraziz ilçesinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Eğrice mevkisinde giden S.I. (56) yönetimindeki otomobil kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak plaja devrildi. Kazada S.K. (32), A.K. (5), T.K. (13) ve B.N. (34) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video 01:31
Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video 26.05.2026 | 10:35
İstanbul’da art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı 02:07
İstanbul'da art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı 26.05.2026 | 10:22
Art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı! Binalara girip hızla kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:07
Art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı! Binalara girip hızla kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2026 | 10:19
Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:50
Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.05.2026 | 10:15
Yalvaç’ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 01:19
Yalvaç'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 26.05.2026 | 10:14
Halı sahada ani ölüm! 01:55
Halı sahada ani ölüm! 26.05.2026 | 10:05
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı 00:40
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı 26.05.2026 | 10:01
Kask takıp telefon bayisini soydu 02:05
Kask takıp telefon bayisini soydu 26.05.2026 | 09:53
Kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalandı | Video 00:46
Kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalandı | Video 26.05.2026 | 09:23
Çorum’da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 01:09
Çorum'da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 26.05.2026 | 09:17
İzmir’de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde büyük yangın! 01:31
İzmir’de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde büyük yangın! 26.05.2026 | 09:12
Tokat’ta seyir halindeki otomobil alev aldı 00:40
Tokat’ta seyir halindeki otomobil alev aldı 26.05.2026 | 09:06
Yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular 00:16
Yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular 26.05.2026 | 09:00
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisler eve girince ortaya çıktı 01:47
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisler eve girince ortaya çıktı 26.05.2026 | 08:53
Elazığ’da yavru domuzlar karayolunda görüntülendi 00:36
Elazığ'da yavru domuzlar karayolunda görüntülendi 25.05.2026 | 22:05
Bolu’da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı 01:49
Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı 25.05.2026 | 19:21
Tokat’ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: 4 yaralı 00:56
Tokat'ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: 4 yaralı 25.05.2026 | 18:36
Öğretmenin Heimlich manevrası, boğulmak üzere olan 10 yaşındaki öğrenciyi hayata döndürdü 00:53
Öğretmenin Heimlich manevrası, boğulmak üzere olan 10 yaşındaki öğrenciyi hayata döndürdü 25.05.2026 | 17:20
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 03:00
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 25.05.2026 | 15:19
Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu 02:47
Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu 25.05.2026 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA