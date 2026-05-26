Video Yaşam Art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı! Binalara girip hızla kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı | Video
26 Mayıs 2026 | 10:28

İSTANBUL'da gündüz vakti boş olduğunu tespit ettiği dairelere girerek milyonlarca liralık hırsızlık yapan 6 kadın hırsız yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için binalara girip hızla kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önceden de birçok suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de, 13 Mayıs'ta bir eve giren hırsızlar çelik kasa içinde bulunan 6 bin 100 dolar, bin 440 sterlin ve ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Polise başvuran ev sahibi, zararının yaklaşık 4 milyon lira olduğunu belirtti. Olaydan bir gün sonra Ataşehir'de başka bir eve giren aynı şüpheliler 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Aynı şüpheliler 21 Mayıs'ta ise Maltepe'de başka bir eve girip ziynet eşyaları ile değerli kol saatini çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin hırsızlıklar sırasında görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ve 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığı belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin binalara hırsızlık için girdikleri, daha sonra hızla uzaklaştıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarda 6 kadın şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.'nin (22) 125, S.P.'nin (17) 2, E.K.'nin (26) 40, E.J.'nin (27) 8, A.K.'nin (26) 26, S.Y.'nin (24) ise 67 suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

