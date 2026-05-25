Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı

25 Mayıs 2026 | 19:23

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen kamyon ve tır sürücüleri, Bolu'da alternatif olarak köy yollarını tercih etti. Ancak yağış nedeniyle çamura dönen yollarda kamyon ve tırlar mahsur kaldı.