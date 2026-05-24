Adana’da 3 katlı metruk bina çöktü; o anlar kamerada

24 Mayıs 2026 | 16:57

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı, gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, enkazda inceleme yaptı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.