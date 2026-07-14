Bursa'da trafiğe çıkan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada
14 Temmuz 2026 09:31
Bursa'da ana yola çıkan başıboş iki at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte tehlike oluşturan atlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde başıboş dolaşan iki at, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücüler, atlara çarpmamak için hızlarını düşürüp dikkatli şekilde ilerlerken, zaman zaman trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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