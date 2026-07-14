Video Yaşam İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı | Video

14 Temmuz 2026 08:56

İstanbul merkezli 12 ilde, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında, 'Kasten Öldürme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Mala Zarar Verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin İmal ve Ticareti' suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin kimlik ve adresleri belirledi.

12 İLDE 74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul merkezli Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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