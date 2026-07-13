Video Yaşam Mağarada ceset bulundu: Yoğun metan gazından dolayı 4 gündür çıkarılamadı | Video
Mağarada ceset bulundu: Yoğun metan gazından dolayı 4 gündür çıkarılamadı | Video

Mağarada ceset bulundu: Yoğun metan gazından dolayı 4 gündür çıkarılamadı | Video

13 Temmuz 2026 14:25

Çorum'da izinsiz kazı için girdiği öne sürülen mağarada mahsur kalıp yaşamını yitiren İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, yoğun metan gazı ve tespit edilen patlayıcılar nedeniyle 4 gündür çıkarılamadı. Mağaraya giden bölgeye girişlerin yasaklandığı ve jandarmanın tam zamanlı nöbet tutmaya başladığı bildirildi.

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Olay, 9 Temmuz'da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki sarp kayalık alandaki mağarada meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'a gelen 5 kişi, altın bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi. Gruptan İbrahim Arınmış, içeride yoğun metan gazından etkilenip mahsur kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalarda mağaradaki metan gazını tahliye edebilmek amacıyla havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin ardından AFAD ekipleri, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile İskilip'te faaliyet gösteren bir maden ocağının tahlisiye ekibinin desteğiyle mağaraya halat sistemi kurup girdi. Yaklaşık 60 metre ilerleyen ekipler, Arınmış'ın cansız bedenine ulaştı. Ancak mağaradaki incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla aynı gün serbest bırakıldığı da belirtildi.

'1 KİŞİNİN SÜRÜNEREK GEÇEBİLECEĞİ KADAR DAR'

Ekiplerin çalıştığı mağaranın yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığı öğrenildi. Mağara girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosun tutmuş ve kaygan zemine sahip yaklaşık 150 metrelik eğimli bölümün bulunduğu, ilerleyen kısımlarda, yalnızca 1 kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar alanların yer aldığı belirtildi. Dar galerilerde yoğunlaşan metan gazı ile içeride bulunan patlayıcıların, hem kurtarma ekipleri hem de olay yeri inceleme çalışmaları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi. Patlayıcı maddeler için bölgeye gelen uzman ekiplerin incelemelerini tamamlayıp ayrıldığı öğrenilirken, metan gazı seviyesinin halen tehlikeli sınırlarda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı belirtildi.

JANDARMA NÖBET TUTUYOR

Olayın ardından mağara girişi tamamen güvenlik çemberine alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağaraya giden bölgeye girişleri yasakladı. Olası tehlikelere karşı jandarmanın tam zamanlı nöbet tuttuğu belirtildi. Yetkililerin, mağaranın mevcut yapısı, içerideki metan gazı yoğunluğu ve patlayıcı riskine ilişkin teknik değerlendirmelerinin sürdüğü, Arınmış'ın cesedinin çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik kararın, bu çalışmaların ardından verileceği öğrenildi.

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