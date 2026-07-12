Video Yaşam Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza | Video
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza | Video

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza | Video

12 Temmuz 2026 10:55

Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.D.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.
Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu.

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