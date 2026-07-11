Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video

11 Temmuz 2026 12:52

Tunceli’de merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Yatırım danışmanlığı reklamı ile vatanları ağlarına düşüren dolandırcıların paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarılırken 25 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.