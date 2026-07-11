Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video
11 Temmuz 2026 12:52
Tunceli’de merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Yatırım danışmanlığı reklamı ile vatanları ağlarına düşüren dolandırcıların paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarılırken 25 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Tunceli Jandarma Siber ekiplerinin; bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde; 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon TL hacminde şüpheli işlem saptandı.
Elde edilen delillerin ardından, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3 şüpheli şahıs hakkında adli ise kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Operasyonda ayrıca suçta kullanılan; 1 Adet dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, 5 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 11 adet sim kart, 1 adet harddisk, 2 adet tablet, 19 adet banka kartı ele geçirildi.
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