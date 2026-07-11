Video Yaşam Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video
Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video

Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video

11 Temmuz 2026 12:52

Tunceli’de merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Yatırım danışmanlığı reklamı ile vatanları ağlarına düşüren dolandırcıların paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarılırken 25 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinde ikamet eden H.K., dolandırıldığını Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine Tunceli Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Mağdur H.K'nin sosyal medyadan karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren 'Yatırım Danışmanlığı' adlı gruba yönlendirildiği belirlendi. Yüksek kazanç elde etme amacıyla şüphelilerin yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplam 508bin 233 TL yatıran vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Tunceli Jandarma Siber ekiplerinin; bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde; 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon TL hacminde şüpheli işlem saptandı.

Elde edilen delillerin ardından, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3 şüpheli şahıs hakkında adli ise kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda ayrıca suçta kullanılan; 1 Adet dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, 5 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 11 adet sim kart, 1 adet harddisk, 2 adet tablet, 19 adet banka kartı ele geçirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 00:34
Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 11.07.2026 | 12:14
Van’da 9 gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı | Video 03:09
Van’da 9 gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı | Video 11.07.2026 | 12:13
Şişli’de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL’lik cihazı böyle çaldı | Video 00:53
Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı | Video 11.07.2026 | 11:55
Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: Ben orayı düz sandım dedi | Video 00:53
Alkollü sürücü, fark etmediği beton refüjü aşıp kaza yaptı: "Ben orayı düz sandım" dedi | Video 11.07.2026 | 11:35
Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada | Video 03:26
Çocuğun 3 metrelik kuyuya düştüğü korku dolu anlar kamerada | Video 11.07.2026 | 10:48
Üsküdar’da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video 04:27
Üsküdar’da forklift evin bahçesine uçtu: Sürücü hayatını kaybetti | Video 11.07.2026 | 10:11
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video 02:08
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video 11.07.2026 | 09:47
Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı! O anlar kamerada | Video 01:00
Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı! O anlar kamerada | Video 11.07.2026 | 09:02
Lüleburgaz’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video 01:39
Lüleburgaz'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video 11.07.2026 | 08:51
Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 01:29
Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 10.07.2026 | 16:37
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 02:21
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 10.07.2026 | 16:06
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 00:29
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 10.07.2026 | 14:14
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım dedi | Video 01:39
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi | Video 10.07.2026 | 13:50
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 10.07.2026 | 13:25
Kocaeli’de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 00:41
Kocaeli'de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 10.07.2026 | 10:21
Kütahya’daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 00:17
Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 10.07.2026 | 09:59
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 02:16
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 10.07.2026 | 09:51
Kuşadası’nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 05:23
Kuşadası'nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 10.07.2026 | 08:46
Iğdır’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 00:38
Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 10.07.2026 | 08:32
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:14
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.07.2026 | 08:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA