Video Yaşam Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video

11 Temmuz 2026 09:54

Halk arasında 'göz tansiyonu' veya 'karasu' hastalığı' olarak bilinen glokom, göz içi sıvısının dengelenememesi sonucu göz içi basıncının yükselmesi ve buna bağlı olarak görme sinirlerinin kalıcı olarak zarar görmesi. Glokomun sinsi seyirli bir hastalık olduğunun altını çizen Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan, erken tanı ve tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açabileceğini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video 02:08
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video 11.07.2026 | 09:47
Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı! O anlar kamerada | Video 01:00
Kar maskesi takıp kuyumcu dükkanını kurşunladı! O anlar kamerada | Video 11.07.2026 | 09:02
Lüleburgaz’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video 01:39
Lüleburgaz'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, taraflar arasında gerginlik yaşandı | Video 11.07.2026 | 08:51
Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 01:29
Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 10.07.2026 | 16:37
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 02:21
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 10.07.2026 | 16:06
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 00:29
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 10.07.2026 | 14:14
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım dedi | Video 01:39
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi | Video 10.07.2026 | 13:50
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 10.07.2026 | 13:25
Kocaeli’de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 00:41
Kocaeli'de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 10.07.2026 | 10:21
Kütahya’daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 00:17
Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 10.07.2026 | 09:59
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 02:16
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 10.07.2026 | 09:51
Kuşadası’nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 05:23
Kuşadası'nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 10.07.2026 | 08:46
Iğdır’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 00:38
Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 10.07.2026 | 08:32
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:14
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.07.2026 | 08:32
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı 00:57
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.07.2026 | 22:54
MSB gurur dolu anları paylaştı! 00:39
MSB gurur dolu anları paylaştı! 09.07.2026 | 22:51
İzmir’de maganda dehşeti! 01:00
İzmir'de maganda dehşeti! 09.07.2026 | 19:40
Balkon demirlerine tutundu, elektrik akımına kapıldı: 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti | Video 06:13
Balkon demirlerine tutundu, elektrik akımına kapıldı: 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti | Video 09.07.2026 | 16:52
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video 00:21
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video 09.07.2026 | 16:45
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:33
Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 09.07.2026 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA