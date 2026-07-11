Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan glokom hastalığındaki tedavi yöntemlerini anlattı | Video

11 Temmuz 2026 09:54

Halk arasında 'göz tansiyonu' veya 'karasu' hastalığı' olarak bilinen glokom, göz içi sıvısının dengelenememesi sonucu göz içi basıncının yükselmesi ve buna bağlı olarak görme sinirlerinin kalıcı olarak zarar görmesi. Glokomun sinsi seyirli bir hastalık olduğunun altını çizen Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan, erken tanı ve tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açabileceğini belirtti.