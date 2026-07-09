Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video
09 Temmuz 2026 16:00
Kastamonu'da, yüksek faizle vatandaşlara borç vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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