Video Yaşam Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video
Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video

Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video

09 Temmuz 2026 16:00

Kastamonu'da, yüksek faizle vatandaşlara borç vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçunu işleyen şahıslara yönelik 6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi. Yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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