Biri 20 biri 24 yaşındaydı...2 gencin öldüğü feci motosiklet kazası görüntülendi 09 Temmuz 2026 14:25 Karaman'da 2 gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gençlerin kimlikleri de belli oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ünlü (20) idaresindeki 70 ACR 835 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Zeki Ünlü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Aziz Talha Altun (24) motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İki gencin hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kaldırıma ve park halindeki araca çarpma anı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.