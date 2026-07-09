Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada
09 Temmuz 2026 10:26
Tekirdağ Çorlu’da çevre kontrolü yapmadan yola çıkan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza sonrası devrilen motosikletteki iki kişi ve yaya yere savruldu. Yaralanan yaya ve motosikletteki 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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