Video Yaşam Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada
Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada

Tekirdağ’da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada

09 Temmuz 2026 10:26

Tekirdağ Çorlu’da çevre kontrolü yapmadan yola çıkan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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Kaza, dün Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzeri çarşı bankalar mevkiinde meydana geldi. Uğur Mumcu Parkı istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden bir motosiklet, dikkatsizce yola çıkan yayaya çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosikletteki iki kişi ve yaya yere savruldu. Yaralanan yaya ve motosikletteki 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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