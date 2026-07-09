Video Yaşam Şişli'de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada
Şişli'de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada

Şişli'de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada

09 Temmuz 2026 08:57

Şişli'de İETT'ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza, gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.

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