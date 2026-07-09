Şişli'de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada
09 Temmuz 2026 08:57
Şişli'de İETT'ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
02:37
04:32
01:10
Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video 09.07.2026 | 08:34
01:33
Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video 09.07.2026 | 08:33
00:22
Bodrum'da yangın! 09.07.2026 | 01:39
00:19
Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı 08.07.2026 | 21:38
00:38
Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı 08.07.2026 | 21:34
01:01
Bileğinde sıkışan kelepçe itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı 08.07.2026 | 21:29
00:53
Devrilen tırdaki yağ bidonları yola savruldu 08.07.2026 | 21:18
00:49
02:09
Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı | Video 08.07.2026 | 16:29
01:01
02:03
Beşiktaş'ta korkunç olay: Denizde kadın cesedi bulundu! | Video 08.07.2026 | 15:28
01:24
00:11
8 metre uzunluğundaki lastik botta patlama: 1 yaralı | Video 08.07.2026 | 14:14
00:31
02:01
Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video 08.07.2026 | 14:00
04:39