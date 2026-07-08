Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı

08 Temmuz 2026 21:40

Bursa'da bir işhanında tıkanan lavabo giderini açmak için dökülen güçlü kimyasal madde (kostik) patlayarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.