Video Yaşam Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı

08 Temmuz 2026 21:36

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

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