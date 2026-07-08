Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı
08 Temmuz 2026 21:36
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
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